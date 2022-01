Jean-Pierre LEROY

J'y ai repiqué ma terminale et rencontré une prof de philo qui a compté pour la suite de mon parcours : MONSIEUR HARBONNIER. Ma mère l'avait eu comme prof de Philo à Condé sur l'Escaut en 1932 je crois.

Collège Romain Rolland - Enseignant

Waziers

Prof de maths mais aussi travail manuel (y compris couture quelques temps en 1960) sciences physiques, technologie. Quelle aventure! Créateur de la coopérative scolaire avec une participation active à des aventures comme le prix de la fondation de France avec l'exposition et l'ouvrage la Mine et les Mineurs, la chorégraphie "les Misérables", la station de Radio WRC. etc....