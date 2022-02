Plouescat

A l'origine, j'ai fait partie du groupe des premiers membres actifs et fondateurs de ce club. Avec les frères Vannier et leur 505, les frères Fédorenko et leur MOUSSE plastique, Jean-Yves Suignart mon barreur sur mousse ou vaurien bois, M-Françoise Morvan, Hélène Seïté, les Frères Rolland, Réné Uguen, ma soeur et son futur mari Claude Legall, Yvon Balcon, les soeurs Inizan et quelques autres.