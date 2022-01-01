RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Ouroux-en-Morvan dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
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Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Primaire- Chaumard 1950 - 1954
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Neauphle Le Vieux - Carreleur (Autre)- Neauphle le vieux
JE RECHERCHE DES ANCIENS COPAINS DU CENTRE NOTAMMENT PATRICE BLANC J CLAUDE DELATTRE STEPHANE PIANELLI ET BUEN D OTRE EN REGARDANT MON PROFIL IL Y A DES FOTOS SI VS VS RECONNAISSEZ ???1959 - 1962
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CET- Neauphle le vieux 1960 - 1963
Parcours entreprise
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BRASSERIE MOLLARD - Barman- Paris 1963 - 1968
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PUB RENAULT - MAITRE D HOTEL- Paris 1980 - 1999
A propos
Général
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Prénom Nom :Jeanluc THOMAS
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Vit à :
OUROUX EN MORVAN, France
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Né en :
1946 (76 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
BONJOUR A TOUS CEUX QUI VISITE MON SITE SURTOUT
SI CE SONT DANCIENS ELEVE DU CENTRE D APPRENTISSAGE DU BATIMENT DE NEAUPHLES LE VIEUX DANS LES ANNES 1960
J ETAIS EN CARRELAGE AVEC MR ""CADEAU "" LE DIRECTEUR S APPELLAIS ME LEROUX UN GRAND SEC ET LE SURVEILLANT GENERAL ON L APPRLLAIS ""P4""CAR IL FUMAIS DES PETITS PAQUETS DE GAULOISES PAR 4 LES PREMIERES ANNEES COUCHAIENT A L A REGIE LES 2 em et 3em COUCHAIENT AU CHATEAU APRES ILS ONT CONSTRUIT LES NEW BATIMENTS PAR CONTRE LES ATELIER ETAIENT TJOURS EN BAS A COTE DE LA RIVIERE KE DE SOUVENIRS DES NOM KI ME VIENNENT A L ESPRIT J CAUDE DELATTRE PLATRIER SERGE CHARRIER MENUISIER ET MON POTE PATRICE BLANC CARRELLEUR COMME MOI ET OSSI UN PTIT MEC D ALGERIE KON APPELLAIS ""BARBOT "" CAR IL ROULAIT LES MECANIKE ET FAISAIS DES REUNION SINDICALE IL VOULAIT KON RENTRE DANS LE PARTI COMMUNISTE SUPER L EPOQUE C ETAIS LES SIXTIES LE BON TEMPS TOUS LE MONDE SE COTOYAIS LE MOT RACISTE ON CONNAISAIS PAS ECRIVER MOI MERKI CDT
Profession :
A LA RETRAITE
Mes goûts et passions
Voyages
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Jeanluc THOMAS a ajouté 15 photos à son album CENTRE D APRENTISSAGE DE NEAUPHLE LE VIEUX
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Jeanluc THOMAS a ajouté Neauphle Le Vieux à son parcours scolaire
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Jeanluc THOMAS a créé l'événement : CHRIS ET J LUC
MARIAGE CIVILE LE VENDREDI ET MARIAGE RELIGIEUX LE SAMEDI