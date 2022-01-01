Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Ouroux-en-Morvan dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

Jeanluc THOMAS est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

Parcours

Parcours scolaire

  • Ecole Primaire

     -  Chaumard 1950 - 1954

  • Neauphle Le Vieux  - Carreleur (Autre)

     -  Neauphle le vieux

    JE RECHERCHE DES ANCIENS COPAINS DU CENTRE NOTAMMENT PATRICE BLANC J CLAUDE DELATTRE STEPHANE PIANELLI ET BUEN D OTRE EN REGARDANT MON PROFIL IL Y A DES FOTOS SI VS VS RECONNAISSEZ ???

    1959 - 1962

  • CET

     -  Neauphle le vieux 1960 - 1963

Parcours entreprise

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Jeanluc THOMAS

  • Vit à :

    OUROUX EN MORVAN, France

  • Né en :

    1946 (76 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    BONJOUR A TOUS CEUX QUI VISITE MON SITE SURTOUT
    SI CE SONT DANCIENS ELEVE DU CENTRE D APPRENTISSAGE DU BATIMENT DE NEAUPHLES LE VIEUX DANS LES ANNES 1960
    J ETAIS EN CARRELAGE AVEC MR ""CADEAU "" LE DIRECTEUR S APPELLAIS ME LEROUX UN GRAND SEC ET LE SURVEILLANT GENERAL ON L APPRLLAIS ""P4""CAR IL FUMAIS DES PETITS PAQUETS DE GAULOISES PAR 4 LES PREMIERES ANNEES COUCHAIENT A L A REGIE LES 2 em et 3em COUCHAIENT AU CHATEAU APRES ILS ONT CONSTRUIT LES NEW BATIMENTS PAR CONTRE LES ATELIER ETAIENT TJOURS EN BAS A COTE DE LA RIVIERE KE DE SOUVENIRS DES NOM KI ME VIENNENT A L ESPRIT J CAUDE DELATTRE PLATRIER SERGE CHARRIER MENUISIER ET MON POTE PATRICE BLANC CARRELLEUR COMME MOI ET OSSI UN PTIT MEC D ALGERIE KON APPELLAIS ""BARBOT "" CAR IL ROULAIT LES MECANIKE ET FAISAIS DES REUNION SINDICALE IL VOULAIT KON RENTRE DANS LE PARTI COMMUNISTE SUPER L EPOQUE C ETAIS LES SIXTIES LE BON TEMPS TOUS LE MONDE SE COTOYAIS LE MOT RACISTE ON CONNAISAIS PAS ECRIVER MOI MERKI CDT

  • Profession :

    A LA RETRAITE

    • Mes goûts et passions

    Aucune information disponible

    Voyages