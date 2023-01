Jeanne LEVEQUE

IDEF - éducatrice spécialisée (Autre)

La membrolle sur choisill

accompagner des gamins et les faire rire quand il fallait pas leur courrir après alors que je n'avais plus de souffle pour justement leur mettre une soufflée!! ouvrir le frigo de la cuisine et demander des ptits plats supers bons préparés par des m and m's!! faire des crêpes, et être une éduc anti-formatage, vive l'éveil des cerveaux!!!! et des gamins en or dont je me souviens encore!