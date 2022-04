Beaucoup de souvenirs dans ce club très familial. Thierry Rosères et Jacky Fontaine, on n'oubliera jamais tout ce que vous avez fait pour ce club !

Flèche noire (15 m). Un club familial et sympathique. Entrainé pendant 2 ans par Jean Nougues.

Découverte du foot et du sport collectif. Souvent arrière droit (1 but en 2 saisons en U11).

3 saisons en championnat UFOLEP (benjamin et minime 1) et une en championnat fédéral (minime 2) avec une qualification en poule des champions (2001).

1ère saison : Finale honorifique (perdue d'1pt contre Penne) en Cadet Département. Puis 2 saisons en Cadets Région : maintien (2003) puis demi-finaliste du championnat d'Aquitaine 2004 (défaite contre Orthez à la Moutette). Et enfin, maintien en Promotion Régionale pour ma 1ère année Senior.

Entraîné par Cathy Arnaud et Michel Brousse (tous les deux 7ème dan) essentiellement pour la préparation de mon Concours (CAPEPS). Obtention de la Ceinture Marron (mars 2010).

Villeneuve sur lot

Retour à Villeneuve un peu par hasard mais avec plaisir. Coaching des Seniors Filles 2, Minimes G, cadettes et benjamines. Retour au terrain en 2013 (après les blessures) : 2 montée d'affilée (en Honneur région, puis en Promotion (après une année historique pour la Réserve et la meilleure de ma carrière) ! S'en est suivi un maintien, une redescente en R3 et plusieurs maintiens.