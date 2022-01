Jerome TROUSSELLE

Airbus Group - Stagiaire calcul de structures (Informatique) - TOULOUSE Dimensionnement de moules en céramique (pour formage superplastique du titane) Etude de faisabilité du remplacement des moules en acier par des moules en céramique. En charge du calcul des structures des moules en céramique (CADDS 5) avant la mise en production.

Conseil Général De La Réunion - Ingénieur Réseau (Informatique) - Saint denis 1/Mise en place d’un réseau TCP/IP sur plus de 1000 postes client Responsable du projet de migration de l’ancien réseau X25 vers le nouveau réseau TCP/IP Gestion des relations avec les fournisseurs de matériel réseau (Cisco) et liaison (France Télécom) 2/Rédaction d’appel d’offre pour les marchés publics Elaboration de tableaux de bord, budget prévisionnel et rédaction d’appel d’offre public

Storagetek Solution Business Group - Ingénieur Solution (Informatique) - Toulouse Solution Business Group est un groupe européen (60 personnes) pour l’aide au déploiement de solutions complètes de Stockage (systèmes, réseau et applications). Sa mission consiste également dans le support des équipes projet des différentes filiales StorageTek dans les pays européens.

STORAGETEK - Consultant stockage (Informatique) - Toulouse Société américaine, StorageTek est le leader mondial dans le stockage de données informatiques sur libraires automatisées. Les groupes European Sales Support Services puis WordlWide Interop Lab sont deux groupes d’aide à la vente des produits StorageTek aux pays de la zone Europe. Ils s’appuient sur trois labos d’interopérabilité mondiaux et une équipe composée de consultants, d’architectes.

Sun Microsystems - Consultant Avant Vente (Informatique) - VELIZY VILLACOUBLAY SUN Microsystems, Inc est un des leaders mondial pour les serveurs UNIX et matériel de réseau. Au sein de SUN Microsystems, j'ai eu pour mission de porter l'offre de stockage de SUN auprés des clients worldwide de SUN. Pour ce faire j'ai travaillé dans l'entité SUN Solution Center qui correspond aux labs worldwide de SUN.Ce groupe est composé de 120 personnes réparties partout dans le monde

FALCONSTOR SOFTWARE EUROPE - Senior Storage Consultant (Informatique) - Le chesnay Falconstor Software Inc. (600 employés): Leader des solutions de virtualisation de bande, Falconstor est un des promoteurs du concept de déduplication des données. Partenaire d’IBM et EMC, Falconstor est également revendu en OEM par Brocade, Copan et SUN Microsystems.

Falconstor Software - Consultant Stockage (Informatique) - Toulouse Falconstor élargi son Worldwide Solution Centre pour assurer le support et les démonstrations de ses produits logiciels Continuous Data Protector (CDP), Network Storage Server (NSS), File-interface Deduplication System (FDS) et Virtual Tape Library (VTL). Le centre de Toulouse intègre désormais un environnement de test 100% opérationnel pour l'expérimentation, le développement et le déploiement.