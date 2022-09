Tout debut me ma carriere, c' etait mon premier job .J' ai commence comme debutante et j' ai fini comme responsable des estheticiennes (on etait 8 filles a travailler dans cet institut et je pense qu'on est toutes bien contentes d' en etre parties)

Boulogne billancourt

Les meilleurs moments de ma petite carriere j'y travaillais avec ma soeur et une amie et en plus on avait une patronne en or!!! Plus une maman qu'une patronne d' ailleurs.