Jimmy GUISNET

Conseil General Charente - Informaticien (Informatique)

Angouleme

Me voila embauché au conseil général charente en tant qu'ATP (Assistant technico Pédagogique), je travail dans 3 collèges ou je m'occuppe de la gestion de l'informatique et du réseau et je fais l'assistance aux professeurs et aux éléves qui en ont besoin. Je me plais vraiment dans le domaine éducatif