Jm SATTONNAY

préparation à l'Ecole normale superieure de St Cloud. Ouf,on respire!Une année agréable,des profs sympathiques et attentifs. Mais je n'ai pas persévéré.

Licence et maîtrise de Lettres Modernes. Puis CAPES de Lettres Modernes obtenu en 1969.

Mise sur pied d'un foyer socio-éducatif,avec l'appui de collègues:journal,théâtre,cinéma etc... Animateur du club journal des élèves ("Le Caneton")...

Collège Jean Charcot - Enseignant

Fresnes

En plus de l'enseignement,animateur d'un club journal ("Le Charcophage") et d'un club théâtre... Animateur avec l'appui de collègues de la rénovation pédagogique du collège:après-midi éducatif où les cours étaient remplacés par des "ateliers"' animés par des professeurs:journal,théâtre,informatique ,cinéma etc...).;groupes de niveaux en 6e etc... Organisation de nombreux voyages "littéraires"..