Sopra - Informaticien (Informatique)

ANNECY LE VIEUX

Au sein de l'agence Informatique Interne de Sopra Group (10 000 collaborateurs) depuis 2002. D'abord ingénieur en développement pendant 2,5 ans. Ensuite, et toujours, membre de la cellule Exploitation & Administration, en tant que DBA Oracle et administrateur dans divers domaines (Business Objects, EAI, etc.).