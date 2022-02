Et dire que je détestait le tricot, mais pas le choix à cette époque car il fallait que je trouve du boulot, mon pére ne voulait pas que l'on reste à rien fair et aujourd'hui je tricote énormémént.

Courtin Michel - Vendeuse en boulangerie (Autre)

Joue les tours

C'est ici que j'ai rencontré mon mari, et je ne le regrette pas car nous sommes toujours ensemble et cela ferras 29 ans de mariage cette anée et deux beaux enfants.