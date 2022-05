Joêl BRETON

Dole

J'étais un des petits pompiers, le groupe était assez important. dirigé par le Capitaine MORIZOT et le lieutenant Bernard barret. Bon dirigeant sachant tenir droit tout ce beau petit monde.Parmi ceux que je me rappelle le nom , il y avait : Scheinder, Rigaud (boxeur).Villate.Clair (le roi du triple saut périlleux).Lesfréres Jacquinot. Vannier. Bel. Voilà les noms qui me reviennent.