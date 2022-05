Joel CUGNET

BATTERIE FANFARE DE CHINON - Chinon J'y étais 1er tambour , mon frere Lionel et mon pere etaient egalement à la fanfare .

U S C - Chinon joueur de foot mais je suis reste licencier au club plus longtemps

ASPTT - Tours Joueur fsgt puis entraineur . Avec l'équipe de Tours Gare nous avons remporté plusieurs fois la coupe du centre , la coupe de l'amitie et le championnat. le point d'orgue a Eté notre 3eme place à la finale du championnat de France à Lyon ; 1 participation à la demi finale de la coupe Augute Delaune et 2 1/4 de finalJ'ai egalement entrainé les minimes à la section fff avant de prendre l'équipe 1

SAS SECTION FOOTBAL - Saint avertin D'abord entraineurdes cadets puis des équipes 1 et 2 seniors . beaux parcours en coupe d'indre et loire et en coupe du district et en point d'orgue l'ccession de l'éqipe une en 2 eme division ; a l'issue de quoi je quitte le club .

U.s.ballan-mire - Ballan mire Entraineur des équipes 1 et reserves de 1990 à 1993 avec accession en 3eme et 4eme divisions. Creation d'une équipe 2 reserve . point d orgue la montée en 2 eme division de léquipe 1 ere . De retour au club en 1995 sur appel du nouveau presisdent , avec lui nous remettons celui-ci à flot et la premiere remonte en 3 eme division el la 2 en 4 eme . travail accompli je prends ma retraite d'entraineu