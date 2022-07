Paris

Pensionnaire dans une ambiance chaleureuse et inoubliable ... Ce furent les cinq plus belles années de ma vie, les plus enrichissantes, les plus libres, les plus folles, les plus romantiques ... avec de très belles rencontres et d'intenses émotions ... Que des moments très forts partagés dans la complicité d'une Jeunesse fière de s'affirmer.