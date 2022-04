Jonathan RANSART

SEML INTEGRALE - Responsable Evénementiel

Buire

Responsable évènementiel pour la société Intégrale depuis 2008, je suis chargé de commercialiser et d'organiser des séminaires, team building et autres incentives pour les entreprises, les clubs sportifs, les organismes associatifs ou publics. Agence événementielle atypique, Intégrale valorise les nombreux atouts du pays du Maroilles et de la Chimay pour inventer des solutions novatrices et appr