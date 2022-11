JosÃ© LEGER

Ecole du bourg, rue des Ecoles en face de chez Constantin, famille à l'époque de mon copain Pascal. Son jardin, en face de celui de mon oncle René, donnait sur la ruelle des Carreaux qui d'un côté aboutissait chez ma grand-mère Demède, la boutique d'électricité. Je ne sais plus si cette école incluait le CP mais je me souviens parfaitement de Mme Boullier, ma première maîtresse...

Ecole du bourg, dans la même rue que la maternelle. Logiquement CE1 & CE2, avec comme institutrices Melle Dangleterre (devenue Mme Travers) et Mme Adam chez qui j'aimais le côté excentrique, était-ce l'air du temps de mai 68 ?... J'ai perdu ma grand-mère Léger cette même année (Adam aussi de son nom de jeune fille !) et je croyais encore au père Noël à cette époque...

Saint lubin des joncherets

Logiquement CM1 & CM2, mais je me souviens de 3 instit' ?... Melle Belin, la plus douce des maîtresses qui préféra en définitive J-C en personne plutôt que ses chérubins, M quéro et sa baguette de noisetier "Joséphine" et enfin M David l'archéologue de service. C'est à cette école que de durables amitiés naquirent... même avec des grands réputés infréquentables de chez M Guitton.