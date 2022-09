Joseph BERTHOU

Ibm - International Business Machines - Ingenieur Electronicien (Technique)

CORBEIL ESSONNES

De 1968 à 1977: Division militaire - Développement d'applications spécialisées pour les 3 Armes. De 1977 à 1995 : - Product Engineering en microelectronique technologie des semiconducteurs- Interface avec IBM USA et autres pays pour les problemes techniques et introduction des nouvelles technologies. Séjour de 2 ans aux USA, état de New York, voyages fréquents wordlwide ( business trips)