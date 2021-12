Josiane ROGER

Le pre saint gervais

Elève jusqu'à l'année fin 1972? Ecole des soeurs au Pré St Gervais ma prof une femme grande et méchante j'étais toujours punie avec elle un jour le midi elle m'a enfermée dans la classe Je demeurais bld Sérrurier avec ma grand mère si vous avez des photos et si quelqu'un se rappel de moi n'hésitez à me contacter car je possède aucune photo j'ai tous égarée Merci Josiane