Julien CABAU

De très belles années de ma vie ... avec de grands professeurs dont je garde de bons souvenirs ... j'ai oublié presque tous les noms mais pas les visages .... (les professeurs dont je me rappelle le nom c'est Mme Christophari qui m'a appris à lire, Mr Renaud le directeur, l'orthographe (mon lobe d'oreille s'en souvient :) ) et Monsieur Martinache l'âme de l'école ! )

Marseille

J'ai adoré ces années collège... j'avais beaucoup d'amis, je rigolais bien avec eux ... et je faisais des parties de foot avec les plus jeunes contre les grands ... on s'est bien amusé :)