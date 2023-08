Karima HADJAB

Montlucon

Accompagnement scolaire (CM1 et CLISS petits) les lundi et jeudi et atelier créatif les mardi et vendredi soir. Les samedi et dimanche animatrice bénévole en journée (une semaine sur deux). Un mini camp Halloween à Commentry et une colo découverte de la neige à Valloire en Savoie (ski de fond, ballade en raquette, visite d'une fromagerie...)