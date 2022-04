Karine SIINO (MALCOR)

Rentrée à 2 ans, j'ai fait 2 année de PS chez Mme Ettéradoci, puis MS chez Me Ortion puis GS chez Mme Mattéuci en 74/75

De la 6ème à la 3ème. 6ème F en 80/81 5ème F en 81/82 4ème D en 82/83 3ème C en 83/84

Enseignante durant un an en classe de CE2/CM1.

Enseignante durant un an en classe de moyenne section de septembre 95 à juin 96

Jean Jaurès - Enseignant

Les arcs sur argens

En alternance maternelle (PS avec la directrice Mme Guérard, et en classe malvoyants) et en primaire en CM1 à Mi-temps dans la classe de Mme Bottai en 2000/2001 et 2001/2002.