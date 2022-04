Auchan - Employée (Autre)

COSNE COURS SUR LOIRE

J'ai tout fait dans ce magasin:je suis passée du rayon DHP au rayon boulangerie,pui le stand charcuterie et fromage et encore par la suite de la mise en rayon.J'ai même vendu des chrysanthèmes et des bruyères à l'entrée du magasin.