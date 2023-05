Annecy

Bienvenue dans notre agence COEUR DES LACS IMMOBILIER à Annecy. Kevin Larpin et son équipe vous accompagne dans une ambiance CONVIVIALE ET PROFESSIONNELLE dans vos projets d’achat et de vente. Le tout dans la bonne humeur avec un conseiller qui fera DE VOTRE PROJET SA PRIORITÉ en se rendant à l’écoute, disponible et vous apportera le suivi dont vous avez besoin.