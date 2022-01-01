Laetitia DOS SANTOS est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Franklin-raspail- Sotteville les rouen 1980 - 1986
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Collège Jean Zay- Sotteville les rouen 1987 - 1992
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Lycée Professionnel Jean Lurçat- Saint etienne du rouvray 1992 - 2002
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Lycée Val De Seine- Le grand quevilly 1992 - 1994
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JEAN LURCAT- Saint etienne du rouvray 1993 - 1999
A propos
Général
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Prénom Nom :Laetitia DOS SANTOS
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Vit à :
SOTTEVILLE LES ROUEN, France
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Née le :
28 avril 1977 (45 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
KIKOU ! J ESPERE RETROUVER BEAUCOUP DE CES GENS QUI ONT TRAVERSSES MA VIE EN LA RENDANT PLUS JOLIE. L AMITIE EST UN MERVEILLEUX TRESOR DONT JE ME VEUX LE COFFRE FORT. POUR CEUX QUI M ONT CONNUS, JE SUIS RESTEE LA MEME... ET MA VIE ME RESSEMBLE ! PLEINE DE REBONDISSEMENT, DE JOIE ET D INTENSITE. ENTIERE ET PASSIONNEE, JE ME BATS TOUJOURS POUR MES IDEES. JE NE CONNAIS PAS LA DEMI MESURE... C EST DANS MON REGARD ET MON SOURIRE QUE VOUS ME RECONNAITREZ... J AI TOUJOURS MON AME D ENFANT ET DES REVES PLEINS LA TETE. JE CROIS TOUJOURS QUE LE MONDE PEUT ETRE MEILLEUR SI TU LE DEVIENS. JE VOUS DIS A TRES VITE AVEC PLAISIR, POUR EN SAVOIR PLUS.PS : CELUI QUI OUBLIE SON PASSE EST CONDAMNE A LE REVIVRE.
N. B. : SI VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION OU QUE VOUS CONNAISSEZ QUELQU UN QUI EN A UN, APPELEZ MOI VITE AU 06 13 56 59 24, C EST AVEC PLAISIR QUE NOUS POURRONS EN DISCUTTER AFIN DE VOUS DONNER LES BONNES INFORMATIONS EN CE QUI CONCERNE, LE FINANCEMENT, LE TERRAIN ET BIEN SUR LA MAISON.
Profession :
INGENIEURE COMMERCIALE POUR LES MAISONS PHENIX
Situation familiale :
célibataire
Enfants :
1