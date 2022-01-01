Laetitia DOS SANTOS est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

Parcours

Parcours scolaire

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Laetitia DOS SANTOS

  • Vit à :

    SOTTEVILLE LES ROUEN, France

  • Née le :

    28 avril 1977 (45 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    KIKOU ! J ESPERE RETROUVER BEAUCOUP DE CES GENS QUI ONT TRAVERSSES MA VIE EN LA RENDANT PLUS JOLIE. L AMITIE EST UN MERVEILLEUX TRESOR DONT JE ME VEUX LE COFFRE FORT. POUR CEUX QUI M ONT CONNUS, JE SUIS RESTEE LA MEME... ET MA VIE ME RESSEMBLE ! PLEINE DE REBONDISSEMENT, DE JOIE ET D INTENSITE. ENTIERE ET PASSIONNEE, JE ME BATS TOUJOURS POUR MES IDEES. JE NE CONNAIS PAS LA DEMI MESURE... C EST DANS MON REGARD ET MON SOURIRE QUE VOUS ME RECONNAITREZ... J AI TOUJOURS MON AME D ENFANT ET DES REVES PLEINS LA TETE. JE CROIS TOUJOURS QUE LE MONDE PEUT ETRE MEILLEUR SI TU LE DEVIENS. JE VOUS DIS A TRES VITE AVEC PLAISIR, POUR EN SAVOIR PLUS.PS : CELUI QUI OUBLIE SON PASSE EST CONDAMNE A LE REVIVRE.
    N. B. : SI VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION OU QUE VOUS CONNAISSEZ QUELQU UN QUI EN A UN, APPELEZ MOI VITE AU 06 13 56 59 24, C EST AVEC PLAISIR QUE NOUS POURRONS EN DISCUTTER AFIN DE VOUS DONNER LES BONNES INFORMATIONS EN CE QUI CONCERNE, LE FINANCEMENT, LE TERRAIN ET BIEN SUR LA MAISON.

  • Profession :

    INGENIEURE COMMERCIALE POUR LES MAISONS PHENIX

  • Situation familiale :

    célibataire

  • Enfants :

    1

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Lectures

    Voitures

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allé(e) :