Laurent AFETTOUCHE

Compiegne

Infirmier, après les classes et le peloton fait à Nantes (caserne Mélinette). J'avais aussi la responsabilité de la pharmacie et des véhicules dont une ambulance 4x4 renault de 1933 ! Nous avions aménagé l'infirmerie avec salle de ping-pong et terrain de boule. Assurément le meilleur "job" de la caserne.