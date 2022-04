Ecole Française - Architecte (Autre)

Zouerate

Bonsoir Monsieur s et madames Mon nom est Laurent ANDREOLI ,Je suis un architecte Italien et je vous contacte car je suis en train d’ecrire un project sur la ville de Zouerate et de Cansado. Je suis tres interesse par l’histoire de la fondation de ces deux ville e leur transformation dans le temp. J'aimerais bien pouvoir vous parler . Je vous laisse mes contacte : ARCHITECTE LAURENT ANDREOLI Port