Laurent ARNAUD

Quel plaisir d'allé surfer après le boulot ! Et ... on s'en paye une tranche ... de jambon ... de Bayonne !

Plus de temps pour moi et mes proches ... A 40 ans c'est le moment des interrogations sur sa vie !

GRAPHIC BOX PUBLICITE - Chef d'entrerpise ! enfin libre !!! (Communication)

Yvrac

CRÉATION AGENCE DE PUBLICITÉ : SIGNALÉTIQUE ADHÉSIVE ET NUMÉRIQUE TOUS SUPPORTS VITRINE, VÉHICULE, BATEAU, MOTO, AVION ........... ET LE RESTE !!!! Je m'éclate dans tous les sens du terme ! Des projets partout en France et à l'étranger .... Une bonne expérience, et de belles rencontres professionnelles !