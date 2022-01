Laurent AUTRET

Département de Formation Initiale (BE EQUIPAGE) du 08 juin au 30 juin puis Module de formation SECURITE pour le CAT du 1er juillet au 23 juillet 1999.

Adjoint Chef de section Electricité, Secteur Equipements Protections, responsable des installations de protection et de surveillance du site, correspondant ICPE, interlocuteur HSCT. Stage d'habilitation HT/BT dispensé par L'APAVE BREST. Stage de formation "outils informatique WORD EXCEL POWER POINT à DIRSIM BREST.

Elève à l'ENSM BREST cours : C SOUMARELE et Mention : M AUXI ELECT TRI

Adjoint chef de secteur Production Distribution d' Energie, assurant la fonction de détenteur dépositaire, assure la formation sur le poste de quart et les différentes installations concernées aux nouveaux embarqués. Stage habilitation HT/BT dispensé par un formateur agréé du CTM ROSNAY SAE Mise en oeuvre des automates programmables au CIN St Mandrier avec attribution de la mention: M- AUTOPROG.

MARINE NATIONALE - Technicien (Technique)

Cherbourg

Je suis employé comme électrotechnicien adjoint de service depuis septembre 2007 pour assurer la surveillance de la fin de chantier du SNG4 et Suivre les essais constructeurs et contractuels et assurer la mise en service des nouvelles installations embarquées à bord. SAE au CIN st Mandrier pour travail sur batteries d'accumulateurs avec attribution de la mention: M APT-BAT