Laurent BOUHET

Fleury les aubrais

Issu du forum planete305.tk,ce club a été crée par un groupe d'amis ayant pour but d'etre affilié à l'Aventure Peugeot (musée) et regroupe les passionnés et possesseurs de Peugeot 305 (1977 à 1990) -secrétaire adjoint (motorisations XL/XR)