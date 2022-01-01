Laurent COLLIN

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Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Primaire (Hallignicourt)- Hallignicourt
LES 400 COUPS .TINTIN / DEF/ FABRICE /LES ERIC ...1971 - 1973
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Ecole Jules Ferry (Saint Dizier)- Saint dizier
CM2 INTERESSANT AVEC UN PROF MR FAYE (ortho aleatoire ) QUI ME DONNAIT ENVI D AIMER L HISTOIRE ET LA CHIMIE. PAR CONTRE LORTHOGRAPHE...GROSSE LACUNE1974 - 1978
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Collège La Noue- Saint dizier
ELEVE STUDIEUSEMENT BORDELLIQUE MAIS ATTENTIF.NE COMPRENNAIT PAS POUQUOI APPRENDRE PARCOEUR .CAR POUR LUI APPRENDRE C EST AVEC LE COEUR. UNE 3D D ENFER .LE CLAN . FILLE ET GARCON UNIS. PARDON ENCORE LES PROFS .SALUT A MR DELAPLACE PROF DE MATHS.1977 - 1981
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LYCEE PROFESSIONNEL ASHTON- Chaumont
BEP GENIE CIVIL ELEVE NUL EN PREMIERE ANNEE.VOUS ME DIREZ PROFS NUL AUSSI .N EST CE PAS MR DUBOCAGE ET RESURECTION A LA DEUXIEME GRACE A UN PROF: MR DARMINI1981 - 1983
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Lycée Arago- Reims 1983 - 1985
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LTB ARAGO- Reims
2 ANNEES ASSEZ FLOUES.FUMETTE OBLIGE. NE SAVAIT PAS QUOI FAIRE DE SA PEAU.ETUDIANT OU PARTIR. PARTIR OU? ADVIENNE QUE POURRA.1983 - 1985
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LYCEE PROFESSIONNEL ST EXUPERY - Autre- Saint dizier
EN FAIT J AI CHOISIS ST EX CAR J Y AI FAIT UN T.U.C PENDANT 1AN A L ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MACHINERIES DANS LE QUARTIER DES CAP COUTURE ET CUISINE. BRICOLAGE EN TOUS GENRES. PREMIERE FOIS DEGUSTE DES LOUCOUMES ET AUTRE FRIANDISES INCONNUS A LEPOQUE POUR MA PERSONNE.DANS CETTE PERIODE DE 2 ANS J AI FAIT CUISINIER /TUC LES MOISSONS N EST CE PAS FLO ENSUITE LES VENDANGES. APRES SERVICE MILITAIRE.1985 - 1987
Parcours militaire
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Esmat - La Martinerie- Chateauroux
ELEVE AU PELOTON D ELEVE GRADE AMUSANT. MARCHER AU PAS /CHANTER... L ARMEE QUOI. .BRASSAGE DE CULTURE .UN CHOC LORSQUE NOUS ARRIVIONS VERS MINUIT JE CROIS UN CAMARADE SORTAIT LA CANCOLLIOTTE.PASSE SUR L ODEUR CAR ELLE ETAIT FAITE MAISON.1987 - 1987
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CIEC- Fribourg
MONITEUR AUTO ECOLE LA BELLE VIE FRIBOURG SUPERBE VILLE ET REGION. J AURAI TOUT DIT EN PRECISANT QUE C EST UNE VILLE D ETUDIANT.PROPRE/NET/ BELLE FILLE /BONNE BIERE ...ENFIN.1987 - 1988
Parcours entreprise
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A PRIM ARCHITECTES - Employé (Autre)- Chalons en champagne
DESSINATEUR EN ARCHITECTURE. OUVERTURE D ESPRIT SUR L ARCHITECTURE ET L ART EN GENERAL.1988 - 1995
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SOPREMA - Cadre technique (Technique)- Reims
DETAILS ET PLAN D EXE DE LA PLUPART DES CHANTIERS QUE NOUS (SOPREMA REIMS ) TRAITONS.1995 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Laurent COLLIN
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Vit à :
LA VEUVE, France
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Né le :
12 juin 1965 (56 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
RESPONSABLE D ETUDE TECHNIQUE
Mes goûts et passions
Voyages
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Laurent COLLIN a créé l'album photo MELANGE COLIS