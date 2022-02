Laurent COLLIN

CM2 INTERESSANT AVEC UN PROF MR FAYE (ortho aleatoire ) QUI ME DONNAIT ENVI D AIMER L HISTOIRE ET LA CHIMIE. PAR CONTRE LORTHOGRAPHE...GROSSE LACUNE

ELEVE STUDIEUSEMENT BORDELLIQUE MAIS ATTENTIF.NE COMPRENNAIT PAS POUQUOI APPRENDRE PARCOEUR .CAR POUR LUI APPRENDRE C EST AVEC LE COEUR. UNE 3D D ENFER .LE CLAN . FILLE ET GARCON UNIS. PARDON ENCORE LES PROFS .SALUT A MR DELAPLACE PROF DE MATHS.

BEP GENIE CIVIL ELEVE NUL EN PREMIERE ANNEE.VOUS ME DIREZ PROFS NUL AUSSI .N EST CE PAS MR DUBOCAGE ET RESURECTION A LA DEUXIEME GRACE A UN PROF: MR DARMINI

LYCEE PROFESSIONNEL ST EXUPERY - Autre

Saint dizier

EN FAIT J AI CHOISIS ST EX CAR J Y AI FAIT UN T.U.C PENDANT 1AN A L ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MACHINERIES DANS LE QUARTIER DES CAP COUTURE ET CUISINE. BRICOLAGE EN TOUS GENRES. PREMIERE FOIS DEGUSTE DES LOUCOUMES ET AUTRE FRIANDISES INCONNUS A LEPOQUE POUR MA PERSONNE.DANS CETTE PERIODE DE 2 ANS J AI FAIT CUISINIER /TUC LES MOISSONS N EST CE PAS FLO ENSUITE LES VENDANGES. APRES SERVICE MILITAIRE.