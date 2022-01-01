Laurent COLLIN

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Parcours

Parcours scolaire

  • Ecole Primaire (Hallignicourt)

     -  Hallignicourt

    LES 400 COUPS .TINTIN / DEF/ FABRICE /LES ERIC ...

    1971 - 1973

  • Ecole Jules Ferry (Saint Dizier)

     -  Saint dizier

    CM2 INTERESSANT AVEC UN PROF MR FAYE (ortho aleatoire ) QUI ME DONNAIT ENVI D AIMER L HISTOIRE ET LA CHIMIE. PAR CONTRE LORTHOGRAPHE...GROSSE LACUNE

    1974 - 1978

  • Collège La Noue

     -  Saint dizier

    ELEVE STUDIEUSEMENT BORDELLIQUE MAIS ATTENTIF.NE COMPRENNAIT PAS POUQUOI APPRENDRE PARCOEUR .CAR POUR LUI APPRENDRE C EST AVEC LE COEUR. UNE 3D D ENFER .LE CLAN . FILLE ET GARCON UNIS. PARDON ENCORE LES PROFS .SALUT A MR DELAPLACE PROF DE MATHS.

    1977 - 1981

  • LYCEE PROFESSIONNEL ASHTON

     -  Chaumont

    BEP GENIE CIVIL ELEVE NUL EN PREMIERE ANNEE.VOUS ME DIREZ PROFS NUL AUSSI .N EST CE PAS MR DUBOCAGE ET RESURECTION A LA DEUXIEME GRACE A UN PROF: MR DARMINI

    1981 - 1983

  • Lycée Arago

     -  Reims 1983 - 1985

  • LTB ARAGO

     -  Reims

    2 ANNEES ASSEZ FLOUES.FUMETTE OBLIGE. NE SAVAIT PAS QUOI FAIRE DE SA PEAU.ETUDIANT OU PARTIR. PARTIR OU? ADVIENNE QUE POURRA.

    1983 - 1985

  • LYCEE PROFESSIONNEL ST EXUPERY  - Autre

     -  Saint dizier

    EN FAIT J AI CHOISIS ST EX CAR J Y AI FAIT UN T.U.C PENDANT 1AN A L ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MACHINERIES DANS LE QUARTIER DES CAP COUTURE ET CUISINE. BRICOLAGE EN TOUS GENRES. PREMIERE FOIS DEGUSTE DES LOUCOUMES ET AUTRE FRIANDISES INCONNUS A LEPOQUE POUR MA PERSONNE.DANS CETTE PERIODE DE 2 ANS J AI FAIT CUISINIER /TUC LES MOISSONS N EST CE PAS FLO ENSUITE LES VENDANGES. APRES SERVICE MILITAIRE.

    1985 - 1987

Parcours militaire

  • Esmat - La Martinerie

     -  Chateauroux

    ELEVE AU PELOTON D ELEVE GRADE AMUSANT. MARCHER AU PAS /CHANTER... L ARMEE QUOI. .BRASSAGE DE CULTURE .UN CHOC LORSQUE NOUS ARRIVIONS VERS MINUIT JE CROIS UN CAMARADE SORTAIT LA CANCOLLIOTTE.PASSE SUR L ODEUR CAR ELLE ETAIT FAITE MAISON.

    1987 - 1987

  • CIEC

     -  Fribourg

    MONITEUR AUTO ECOLE LA BELLE VIE FRIBOURG SUPERBE VILLE ET REGION. J AURAI TOUT DIT EN PRECISANT QUE C EST UNE VILLE D ETUDIANT.PROPRE/NET/ BELLE FILLE /BONNE BIERE ...ENFIN.

    1987 - 1988

Parcours entreprise

  • A PRIM ARCHITECTES  - Employé (Autre)

     -  Chalons en champagne

    DESSINATEUR EN ARCHITECTURE. OUVERTURE D ESPRIT SUR L ARCHITECTURE ET L ART EN GENERAL.

    1988 - 1995

  • SOPREMA  - Cadre technique (Technique)

     -  Reims

    DETAILS ET PLAN D EXE DE LA PLUPART DES CHANTIERS QUE NOUS (SOPREMA REIMS ) TRAITONS.

    1995 - maintenant

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Laurent COLLIN

  • Vit à :

    LA VEUVE, France

  • Né le :

    12 juin 1965 (56 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Profession :

    RESPONSABLE D ETUDE TECHNIQUE

    • Mes goûts et passions

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :