Laurent DUBOS

Chu Toulouse Rangueil - Adjoint administratif (Administratif)

Toulouse

après 7 ans d'agent de service faisant fonction d'aide soignant, j'ai choisi de devenir agent administratif, puis adjoint administratif afin de pouvoir élever mes enfants en faisant des horaires raisonnables. Ceux-ci étant plus grand et ayant ras le bol de la paperasse j'ai choisi de retourner avec les soignants car les patients me manquaient trop.