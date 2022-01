Laurent MARTINIE

Hellemmes lille

Ceinture blanche à orange. J'ai quitté après explication stérile, mes yeux dans ses yeux fuyants, avec l'enseignant qui jugeait à la gueule et selon ses humeurs, et non aux qualités. Hm? Bushido??... [A part ça, si vs venez à connaître la "tête" de cette institution, vs comprendrez certainement prq je déconseille d'adhésion à ce club. Ou bien qd vs passerez au tiroir-caisse de la Ceint.Noire]