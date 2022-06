Laurent MATARESE

Thonon les bains

Élève dans la classe de frère Georges alias Jojo... Et cette année-là, interne à la Grange Allard. Je me souviens de 2 noms : Mechin (Bruno ?) et Max Duby. Une sœur nous donnait également des cours. Elle avait été hospitalisée et remplacée par une jeune femme qui nous avait tous troublés avec ses mini-jupes !