Laurent PASSEREL

grande section et du CP au CM2. En allant à l'école nous piquions les balles de tennis qui étaient sur les crochets à l'arrière des voitures, pour jouer au foot dans la cour.

Aubagne

6ème et 1 mois en 5ème. Je ne me suis jamais fait à ce collège. J'ai pas aimé l'ambiance. Tous mes copains de quartier et de primaire étaient à Joliot-Curie (victime de la nouvelle carte scolaire déjà à l'époque)