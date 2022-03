Open 81 - Dirigeant (Informatique)

Rabastens

OPEN 81 Informatique est une Société de Services d'Ingénierie Informatique (SS2I) créée en 2003 par Laurent RINGEVAL. D'abord axée uniquement sur la fourniture de solutions pour les entreprises, la société a su évoluer vers une offre plus complète de fourniture de matériel et services pour les particuliers et professionnels.