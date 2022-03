il s'agit de l'association REPARTIR AUX ULIS qui n'est pas répertoriée, et non LAUTERBOURG

Entretien des bureaux, des écoles, centres communaux etc.......

ECOLE ELEMENTAIRE LES BERGERES LES ULIS - Assistante administrative et éducative (Administratif)

Les ulis

- Secrétariat - Accueil - Standard téléphonique - Aide pédagogique auprès des enfants - Gestion de la Bibliothèque (informatique- classement-prêt et échange de livres etc.....) Contrat de 1 an renouvelable une seule fois, car arrêté ministériel pour contrat accompagnement à l'emploi, maxi 2 ans, dommage......................