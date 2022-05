le seul souvenir c'est que mathias minet m'a marché sur les mains pendant que je traversé l'échelle sur la balancoire et hop poignet cassé c'est Mme Brunelle qui m'a emmené à l'hopital avec 2 cv

plus trop de souvenir sauf que j'y replonge grace a la scolarité de mon fils qui fréquente la même école

plus trop de souvenir sauf des élèves qui habite toujours sur provin

Provin

Je me souviens c'était derrière la mairie et on faisait du jardinage avec Mr Leborgne sur le petit de coin de terre juste à gauche en entrant