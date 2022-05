Quick - Employée (Autre)

PARIS

Pour me payer des vacances( mes 1eres toute seule au Cap D 'Agde ) j'ai bossé chez Quick sur les Champs Elysées pendant la Coupe du Monde 98 !! Je pleurais en rentrant chez moi le soir (même si l'équipe est jeune et sympa) car je sentais la Frite et que c'était hyper hard mon père se moquait de moi en me disant que c'était dure la vie !!! J'en ris aujourd'hui : experience à faire !