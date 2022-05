Lionel ANTIGNY

J'ai commencé à jouer au foot en UFOLEP à 7 sur le terrain de foot de Villiers. Ensuite en cadet également à 7, j'ai été surclassé et j'allais compléter la réserve le dimanche après midi et vers 18 ans j'ai joué en 1ére.

Paris

En 1978 à la sortie de mon école de Police de Vincennes, j'ai été muté sur le 08 ème arrdt de Paris (les Champs Elysées), j'ai pris en main cette équipe qui venait d'être fondée et je m'en suis occupé jusqu'en 1990. J'ai gagnés de nombreux championnats et une coupe.Ensuite j'ai passé des examens pour monter en grade et j'ai passé la main.