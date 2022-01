S.o.v. - Agent de sécurité (Autre)

Vihiers

Bonjour,j'ai habité à Vihiers,de 1979 à 1981,mon père était gendarme.J'ai joué au foot à Vihiers S.O.V.Je me rappelle,il y avait,de mémoire,à l'époque: Franck Maugin,Emmanuel Denis,Franck Denis,Jean-Paul Baudry,moi,et les aures,je ne me rappelles plus de leurs noms.J'y ait passé de très bons moments.Depuis,mon père est décédé,en 1999.Je suis marié,j'habite à St Michel en l'herm,j'ai 2 gars.Les 2 j