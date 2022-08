Bethune

Copilote de Rallies Automobiles (Béthune, Picardie, Le Touquet, Yonne-Morvan, 24 Heures d'Ypres, etc...) et une course en circuit, en monoplace, à 62-Croix-en-Ternois, ainsi que 2 courses de côte (59-Cassel, 62-Parenty).