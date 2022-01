5 ans à Balard. Des bons souvenirs et des moins bons, surtout les correspondances de ma banque.

2 ans de voyage de noces au milieu de la végétation tropicale, les lancements d'Ariane, les copains (et ceux qui le sont moins), les dimanches passés à filmer le carnaval pour KKC etc ...

Je n'y ai pas rencontré que des intelligents !!! Autrement très belle région où je me suis reproduit à deux reprises.

Mfo- Multinational Force And Observers - CSM et Adjoint officier Log (Ressources humaines)

Sharm el sheik

LE meilleur souvenir de ma vie professionnelle : le désert du Sinaï pendant 4 mois avec des excursions à Sharm-el-Sheik, Dahab et surtout Le Caire, fabuleuse ville où l'on rencontre des gens merveilleux, les Cairotes. La chicha et le chaï chez Fechawui, l'hotel El Salam (*****), notre taxi Galal et le Khan-Khalili. Inoubliable.