Loïc DEROYER

Merci à M. JAMBON pour ses enseignements, les cultures florales traditionnelles et la pollinisation du Coleus!

Aux Geraniums D'alsace - Stagiaire horticole en alternance (Production)

Baldenheim

Des mois inoubliables au coeur de l'Alsace et ses .............Alsaciens! Spécalités gastronomiques merveilleuses! Le foyer Saint Charles à SELESTATet son Corso fleuri! La route du vin et bien sûr les soirées et weekends chez les Alsaciens de la Rue Sainte Odile! Il se reconnaîtront peut-être...