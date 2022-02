Louis CARAMANY

AEROSPATIALE - Ingénieur (Technique) - Chatillon Ingénieur de BE : génial (Mr Léonardi) Assistant responsable système d'arme (MM Ploix et Quéré)

REEL SA - Ingénieur (Technique) - Saint cyr au mont d'or Entreprise familiale (Frantz le père est PDG, le fils est directeur commercial). Merci pour leur confiance en ma jeunesse volontaire. Responsable du BE : beaucoup de travail pour former, développer et structurer. Expert auprès de la direction technique (Mr Tholy) après une réorganisation et un déménagement : bof ! Ingénieur d'affaire : très instructif pour ma future carrière.

Matra / Eads-astrium - Toulouse Contrôleur de projet sur le satellite Soho (MM Bouffard et Lemoine) : génial et enrichissant. Responsable financier de la direction des segments sol DGS (Mr Tondriaux) : Très humain Responsable financier AIT satellite d'observation de la terre (Mr Esquivié) : très formateur Contrôleur financier SPOT5 (Mr Siguier) : la routine pour moi... Carrière financière avec souvent Mr de Lachapelle comme sup

Agence D'assurances Agipi Axa - Agent Prévoyance et Patrimoine (Profession libérale) - Toulouse Spécialisé en gestion de la prévoyance et du patrimoine Inspecteur : Mr Lepère Benoît. Merci à vous...