ALGAFLEX - Directeur du Bureau d'Etudes (Technique)

Voiron

de 1996 à 2000 : Directeur Bureau d'Etudes "Concèption, fabrication et installation de Cloisons et murs mobiles ". de 1994 à 1996 : Coordinateur de chantier ( France et étranger). de 1988 à 1994 : Technicien de la Recherche et du Développement. de 1981 à 1988 : Technicien responsable de la fabrication et des installations ( France et étranger). 1976 à 1981 : Installateur ( France et étranger)