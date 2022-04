Louis GENTIL

conduite et entretein moteurs Mak 9M452K / 2300 CH (9 cylindres en ligne) BAUDOUIN V8 P 15

Conduite et entretien de moteurs pielstick pc 2.5 V 400 / 10 400 CH (2 petits V 16 quoi) bouileurs à recup et vapeur

Marine National-cmt Coix Du Sud - Mécanicien propulsion (Technique)

Brest

conduite et entretien moteurs Werkspoor wärtsilä ARUB 215 V12 et DAF entretien et conduite de turbine à gaz AZTAZOU...