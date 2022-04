Louise VACHON

Les salles

J' aimerais rencontrer des copines avec les quelles je suis allez a l'école ménagère Les salles département dans 42 La Loire Dans les années 1967 -1970- ce Serait sympa de se revoir Non ? Ou mème se recontacter Via m Messagerie Merci... louise Si vous vous reconnaissez veuillez me joindre Svp Merci a Vous