Luc CHAVAGNAT

Les quelques années que j'y ai passées ont été des plus riches: de très bons combattants, techniciens... A partir du moment où on montait sur les tatamis un seul mot: travail. Mon niveau d'aujourd'hui je le dois à mon passage en ce lieu. Merci Philippe

Je n'y suis pas resté longtemps car ne pas me servir de mes poings me manquait ainsi que de ne pas pouvoir faire de balayage. Par contre super progression en jambes, j'étais affuté.

Petite structure qui ne me correspondait pas et dans laquelle je ne retrouvais pas les sensations ressenties dans les autres.

Miramas

Après avoir fait une saison avec ce clb en 2006 au cours de laquelle j'ai obtenu une sélection pour les championnats mondiaux en full contact j'en suis parti car beaucoup de combattants s'en sont allés et aujourd'hui en plus d'en être devenu un des professeurs j'en suis également président. La vie est réellement pleine de surprise car ne serait-ce qu'un an aupravant jamais je n'aurais parié là-des