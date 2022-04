Luc DEZECACHE

1) Assurance Qualité concernant la fabrications des grands systèmes IBM (308X/3090) 2) Design de Chip en CMOS et de carte MULTIBUS. 3) Ingénieur Systèmes (VM/VSE/MVS/...) et support de logiciel CIM (Informatique Industrielle)

Sysaware Groupe Alma - Informaticien (Informatique)

Montpellier

Manager d'équipe GroupWare (Lotus/Notes) ET CdP et réalisateur de déploiement et de support de logiciel de gestion documentaire Qualité et Processus pour ALSTOM T&D et Transport WorldWide