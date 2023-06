Luc LAMARQUE

Besancon

Juin à Juillet 1976, les classes. Juillet, petit soucis de santé, direction Hôpital militaire de Dijon. Aprés quelques jours de convalescence, affectation au mess de Garnison, je me souviens du nom du Comptable, Mr ROGER. Au mois de septembre j'eménageais dans une chambre au Mees et j'étais affecté aus taches bureaucratiques. Mon meilleur copain : Guy MATECAT, un Breton et bien d'autres encore.